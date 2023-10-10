Курс валют НБУ: долар подешевшав на 3 копійки, євро — на 17 копійок

Національний банк України встановив на 10 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,55 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 3 копійки. Євро подешевшало на 17 копійок. Про це свідчать дані НБУ.