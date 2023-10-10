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10 жовтня 2023, 9:03 Читать на русском

У Львові ціни на житло, що перебуває у процесі будівництва, обігнали Київ — ЛУН

Середні ціни на споруджуване житло станом на жовтень 2023 року у Львові становила 48,1 тис. грн/кв. м, у Києві — 47 тис. грн/кв. м. Про це заявила директорка із розвитку бізнесу в ЛУН Олена Унаньян на архітектурно-будівельному Business Forum «Відновлення України. Модернізація і трансформація», повідомляє Інтерфакс-Україна.

Середні ціни на споруджуване житло станом на жовтень 2023 року у Львові становила 48,1 тис.
Фото: pixabay.com

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«Уперше за час, який ЛУН готує статистику, Львів посів перше місце з невеликим відривом: середня ціна лише на 2% дорожча, ніж у Києві», — сказала вона.

За її даними, станом на жовтень третє місце за середніми цінами посів Ужгород (42 тис. грн/кв. м), що зміг обігнати Дніпро (41,6 тис. грн/кв. м) і Одесу (36,6 тис. грн/кв. м).

Загалом експертка зазначила, що на цьому етапі можна говорити про умовну стабілізацію цін у всіх регіонах України за відносної активізації інтересу. Зокрема, відвідуваність порталу ЛУН зросла на 27% у третьому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Щодо пропозиції, то станом на жовтень 2023 року загалом в Україні 1490 житлових комплексів перебувають у продажу. Водночас 55% із них будуються, 42% уже побудовані, у 3% продаж триває, а роботи зупинено.

Якщо аналізувати ЖК у процесі будівництва, то таких на жовтень 2023 року було 905, із них 89% продають, у 4% уже все розпродано, у 4% продаж зупинено, а 3% не розпочинали реалізацію.

Найактивніші регіони

Найактивнішим регіоном є столичний: 224 ЖК в області та 181 у Києві, що дає 27% пропозиції загалом в Україні. У шестірки найкращих також входять Львівська область із 240 ЖК, Одеська (134), Івано-Франківська (92), Хмельницька (89) і Тернопільська (80). Загалом ці шість областей забезпечують 70% пропозиції.

Після 24 лютого стартував продаж у 242 ЖК.

«Цікавий факт: уже встигли розпродатись квартири в 10 із цих 242 ЖК, які почали реалізацію після початку війни. 30% усіх нових проєктів запустилися у Львові — 74 ЖК. Це вдвічі більше, ніж у Київській області, де запущено продаж 38 ЖК», — наголосила Унаньян.

До п’ятірки найкращих регіонів із новими об'єктами також увійшли Тернопільська область (27), Івано-Франківська (18) і Закарпатська (17).

Завершено продаж після початку війни у 247 ЖК, з них найбільше у Львівській області (55), Київській (66), Івано-Франківській (24), Одеській (23) і Тернопільській (15).

Згідно з даними опитування девелоперів у рамках синдикативного дослідження ЛУН, 24% угод за підсумками першого кварталу-2023 було здійснено у Львівській області, 19% — у столичному регіоні, 52% дали інші правобережні області України.

«У Львівській області продано 24% усіх квартир, які було реалізовано в новобудовах України. Водночас у Львові — у півтора раза менше, ніж у Києві, житлових комплексів у продажу», — зазначила Унаньян.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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