Заміна посвідчення водія з доставкою: у «Дії» тестують новий сервіс

«Дія» шукає тестувальників, щоб перевірити новий функціонал заміни посвідчення з доставкою. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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Що зміниться

З травня українці у «Дії» подають заяву про заміну посвідчення водія. Раніше по новий документ потрібно було йти в сервісний центр МВС. Тепер послуга стане ще зручнішою — пластикове посвідчення можна буде отримати кур'єром на будь-яку адресу чи у відділення Укрпошти.

«Послуга корисна для водіїв, які втратили чи пошкодили посвідчення, змінили прізвище, хочуть обміняти пластик на діджитал або закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка», — йдеться в повідомленні.

Як долучитися до бета-тесту

Щоб долучитися до бета-тесту, потрібно мати в Дії:

водійське, що потребує заміни;

ID-картку або закордонний паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання;

податковий номер (РНОКПП).

Долучайтеся до бета-тесту за посиланням.