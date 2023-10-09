«Дія» шукає тестувальників, щоб перевірити новий функціонал заміни посвідчення з доставкою. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Заміна посвідчення водія з доставкою: у «Дії» тестують новий сервіс
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Що зміниться
З травня українці у «Дії» подають заяву про заміну посвідчення водія. Раніше по новий документ потрібно було йти в сервісний центр МВС. Тепер послуга стане ще зручнішою — пластикове посвідчення можна буде отримати кур'єром на будь-яку адресу чи у відділення Укрпошти.
«Послуга корисна для водіїв, які втратили чи пошкодили посвідчення, змінили прізвище, хочуть обміняти пластик на діджитал або закінчився термін дії першого посвідчення у водія-новачка», — йдеться в повідомленні.
Як долучитися до бета-тесту
Щоб долучитися до бета-тесту, потрібно мати в Дії:
- водійське, що потребує заміни;
- ID-картку або закордонний паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання;
- податковий номер (РНОКПП).
Долучайтеся до бета-тесту за посиланням.
Джерело: Мінфін
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