НБУ вдруге поспіль підняв офіційний курс гривні до долара — з 36,5827 грн/$ до 36,5527 грн/$

Новий офіційний курс пояснюють зміцненням гривні на міжбанківському валютному ринку. Торгівля на Bloomberg (основний майданчик) сьогодні починалася на 36,575 грн/$ і лише раз сходила ненадовго догори — до 36,585 грн/$. А після безготівкового долара планомірно спускався вниз: спочатку на 36,56 грн/$, а потім і до 36,54 грн/$ — де було укладено третину угод сьогоднішнього дня і закрився ринок.

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Хоча протягом торгів окремі валютні продавці намагалися підняти ціни до 36,62 грн/$, а покупці намагалися просадити їх на 36,5350 грн/$. Однак це були лише пропозиції та хотілки, а реальних угод на цих значеннях не фіксувалося.

Сьогодні у США відзначали День Колумба, американські банки та доларові коррахунки не працювали. Тому на українському міжбанку угоди укладалися на умовах Tom (постачання завтра) і скоротився попит на валюту.

Обсяг торгів на Bloomberg зменшився з п'ятничних $136,3 млн до $122,8 млн — це мінімальне значення з моменту переходу ринку на «гнучкий керований валютний курс» від Нацбанку 3 жовтня.

Обсяг доларових продажів НБУ із золотовалютних резервів 9 жовтня оцінили у $110 млн — на тому ж рівні, що й у п'ятницю, 6 жовтня.

Національний банк опублікував офіційний звіт, з якого видно, що за минулий тиждень (з 2 по 6 жовтня) він продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку 2023 року (з розрахунку на тиждень) — $1,16 млрд, а купив лише $12,05 млн. Більшість торгівлі проходила вже рамках нового нацбанківського режиму «гнучкого керованого курсу» (всі дні, крім 2 жовтня).

Завтра, 10 жовтня, американські банки відкриються і, напевно, активізується торгівля на нашому міжбанку. Відкриття ринку очікується в районі 36,53−36,55 грн/$ і не виключається ще одне зміцнення гривні.

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