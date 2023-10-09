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9 жовтня 2023, 18:24 Читать на русском

НБУ вдруге поспіль підняв офіційний курс гривні до долара — з 36,5827 грн/$ до 36,5527 грн/$

Новий офіційний курс пояснюють зміцненням гривні на міжбанківському валютному ринку. Торгівля на Bloomberg (основний майданчик) сьогодні починалася на 36,575 грн/$ і лише раз сходила ненадовго догори — до 36,585 грн/$. А після безготівкового долара планомірно спускався вниз: спочатку на 36,56 грн/$, а потім і до 36,54 грн/$ — де було укладено третину угод сьогоднішнього дня і закрився ринок.

Новий офіційний курс пояснюють зміцненням гривні на міжбанківському валютному ринку.
Фото: pixabay.com

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Хоча протягом торгів окремі валютні продавці намагалися підняти ціни до 36,62 грн/$, а покупці намагалися просадити їх на 36,5350 грн/$. Однак це були лише пропозиції та хотілки, а реальних угод на цих значеннях не фіксувалося.

Сьогодні у США відзначали День Колумба, американські банки та доларові коррахунки не працювали. Тому на українському міжбанку угоди укладалися на умовах Tom (постачання завтра) і скоротився попит на валюту.

Обсяг торгів на Bloomberg зменшився з п'ятничних $136,3 млн до $122,8 млн — це мінімальне значення з моменту переходу ринку на «гнучкий керований валютний курс» від Нацбанку 3 жовтня.

Обсяг доларових продажів НБУ із золотовалютних резервів 9 жовтня оцінили у $110 млн — на тому ж рівні, що й у п'ятницю, 6 жовтня.

Національний банк опублікував офіційний звіт, з якого видно, що за минулий тиждень (з 2 по 6 жовтня) він продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку 2023 року (з розрахунку на тиждень) — $1,16 млрд, а купив лише $12,05 млн. Більшість торгівлі проходила вже рамках нового нацбанківського режиму «гнучкого керованого курсу» (всі дні, крім 2 жовтня).

Завтра, 10 жовтня, американські банки відкриються і, напевно, активізується торгівля на нашому міжбанку. Відкриття ринку очікується в районі 36,53−36,55 грн/$ і не виключається ще одне зміцнення гривні.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+74
Kankakee
Kankakee
9 жовтня 2023, 18:53
#
Ітого 1.26 млрд, половина місячної норми за чотири дні 🤷 правильно я порахував?
+
+45
Alex2006
Alex2006
9 жовтня 2023, 19:12
#
Що таке місячна норма? Це все через перший день паніки, коли скупили 500млн. Потім все заспокоїлось і наразі увесь попит задовольнили, що й показують низькі об'єми торгів зараз. Минулого місяця і по 800млн зливали, і при цьому за місяць ЗВР зменшились всього на 700млн. Ніякої «норми» нема, взимку і по 3млрд зливали))
+
0
penetrator1963
penetrator1963
9 жовтня 2023, 20:18
#
За 5 дней.
+
+15
w33
w33
9 жовтня 2023, 19:55
#
Сподіваюсь невдовзі побачити ринковий 33грн/$
+
+15
MakDi
MakDi
9 жовтня 2023, 20:05
#
Прийдеться нік на w27 змінювати
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