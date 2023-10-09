Опалювальний сезон: у Києві підключають до тепла об’єкти соціальної інфраструктури

У Києві 9 жовтня почали підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури — лікарні, школи, дитячі садки. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За словами Кличка, підключення опалення відбувається за заявками керівників об'єктів соціальної інфраструктури.

Коли підключать будинки

«Щодо комунальної сфери, житлових будинків, — ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати й комунальні будівлі», — заявив Кличко.

Тоді ж будуть підключати й будинки ОСББ, ЖБК та відомчі будинки.

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