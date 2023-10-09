Курс валют на вечір 9 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 9 жовтня Закриття 9 жовтня Зміни долар 36,57/36,59 36,55/36,57 2/2 євро 38,54/38,55 38,58/38,59 4/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,07 грн, а продають за 40,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,25, євро — 40,50−40,70 грн.

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