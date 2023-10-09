До закриття міжбанку курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 9 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 9 жовтня
|
Закриття 9 жовтня
|
Зміни
|
36,57/36,59
|
36,55/36,57
|
2/2
|
38,54/38,55
|
38,58/38,59
|
4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,07 грн, а продають за 40,70 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,25, євро — 40,50−40,70 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.
Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.
Коментарі