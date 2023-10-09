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9 жовтня 2023, 18:00 Читать на русском

OpenAI збирається зайнятися самостійним виробництвом процесорів

Розробниця ChatGPT — фірма OpenAI розглядає варіант розгортання виробництва своїх процесорів для роботи зі ШІ. Зараз вона розмірковує над рядом варіантів, які б дозволили розв’язати проблеми з дефіцитом процесорів, потрібних їй для роботи. Крім розгортання власного виробництва, OpenAI допускає розширення співпраці з іншими виробниками такого обладнання, як от NVidia, а також збільшення кількості постачальників. Докладніше про це розповідає фінансовий аналітик Cauvo Capital Дмитро Абрамов.

Для розгортання виробництва власних чіпів OpenAI потрібно буде вкласти значні кошти, щорічний обсяг яких обчислюватиметься сотнями мільйонів доларів. Але навіть такі вкладення не є гарантією позитивного результату, адже складнощі з даною сферою з'являються навіть у великих корпорацій на кшталт Meta. Останній, наприклад, довелося відмовитися від частини своїх процесорів ШІ навіть з урахуванням усіх реальних можливостей.

Придбання виробника процесорів надасть OpenAI можливість швидше розробляти комплектувальники надалі. Подібним чином раніше діяли й інші фірми, як от Amazon, що у 2015-му придбала Annapurna.

Власне виробництво чіпів дозволило б OpenAI розв’язати проблему з дорогою експлуатацією ChatGPT

Є інформація про те, що компанія вже провела оцінку привабливих для придбання фірм. Але на закриття угоди можуть знадобитися роки, й до того часу OpenAI неминуче залежатиме від сторонніх постачальників, таких як AMD і NVidia. Дехто каже, що фірма не збирається діяти тим же шляхом.

З 2020-го гігант займається розвитком технологій генеративного ШІ на створеному за участі Microsoft суперкомп'ютері, обладнаному 10 тисячами відеокарт.

Функціонування ChatGPT дуже дорого коштує OpenAI. Ціна кожного запиту до цього «розумного» бота складає $0,04. У разі зростання їх кількості до хоча б 10% об'єму запитів у пошуковій системі Google фірма буде змушена витратити понад $48 мільярдів на відеокарти та щороку інвестувати $16 мільярдів у такі процесори для забезпечення роботи бота, вважає аналітик Cauvo Capital Дмитро Абрамов.

Джерело: Мінфін
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