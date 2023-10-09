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9 жовтня 2023, 16:39 Читать на русском

Нобелівську премію з економіки отримала дослідниця причин гендерних відмінностей на ринку праці

Шведська Королівська академія наук присудила премію шведського центробанку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля дослідниці та викладачці Гарвардського університету Клаудії Голдін «за те, що вона покращила наше розуміння результатів ринку праці жінок». Про це повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

Шведська Королівська академія наук присудила премію шведського центробанку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля дослідниці та викладачці Гарвардського університету Клаудії Голдін «за те, що вона покращила наше розуміння результатів ринку праці жінок».
Фото: nobelprize.org

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Зазначається, що Голдін розкрила ключові причини гендерних відмінностей на ринку праці.

«Клаудія Голдін представила перший вичерпний звіт про заробітки жінок та їх участь на ринку праці протягом століть. Її дослідження розкриває причини змін, а також основні джерела гендерного розриву, що досі існує», — йдеться у повідомленні.

Дослідниця зібрала дані про оплату праці жінок у США за понад 200 років, що дозволило продемонструвати, як і чому гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості змінювалися з часом.

У своїй роботі Голдін дійшла висновку, що залученість жінок на ринку праці не мала висхідної тенденції протягом усього цього періоду, а натомість утворювала U-подібну криву.

Зокрема, залученість заміжніх жінок зменшилася з переходом від аграрного до індустріального суспільства на початку дев'ятнадцятого століття, але потім почала збільшуватися зі зростанням сфери послуг на початку двадцятого століття.

Голдін пояснює цю закономірність структурними змінами і еволюцією соціальних норм щодо жіночих обов’язків з догляду за домом та сім'єю.

Вона зауважує, що протягом двадцятого століття рівень освіти жінок постійно зростав, і в більшості країн з високим рівнем доходу він зараз значно вищий, ніж у чоловіків.

Дослідження також вказує, що доступ до протизаплідних таблеток відіграв важливу роль у прискоренні цих революційних змін, оскільки відкрив для жінок нові можливості у питанні планування кар'єри.

Розрив у доходах між жінками та чоловіками

Втім, незважаючи на модернізацію, економічне зростання та зростання частки зайнятих жінок у двадцятому столітті, протягом тривалого періоду часу розрив у доходах між жінками та чоловіками майже не зникав.

Частково це пояснюється тим, що освітні рішення, які впливають на кар'єрні можливості протягом життя, приймаються у відносно молодому віці, зазначає дослідниця.

Тож, якщо очікування молодих жінок формуються на основі досвіду попередніх поколінь — наприклад, їхніх матерів, які не поверталися на роботу, поки діти не виросли — тоді розвиток буде повільним.

Голдін також зазначає, що історично гендерний розрив у доходах переважно можна пояснити відмінностями в освіті та виборі професії. Однак вона показала, що основна частина цієї різниці в доходах зараз припадає на жінок, які працюють в одній професії, і що вона часто виникає з народженням першої дитини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 жовтня 2023, 17:54
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Я люблю жінок, але є одна об'єктивна причина, чому є різниця в оплаті. От є у вас на вибір дві машини… практично однакові, і по потужності, і по комфорту і по швидкості, але у однієї з них часто болить кабіна, інколи вона не заводиться, бо зламала антену… а інша працює без перебоїв. Обидві везуть однаково… коли у першої все нормально. Питання, за яку машину ви заплатите більше? Але є одна умова, коли не дивляться на кабіну, а лиш на передній та задній бампер, тоді ціна формується навпаки. От і вся дисертація. Нобель мій.
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