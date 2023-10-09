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9 жовтня 2023, 16:01 Читать на русском

В Україні оновили Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

ДП «Національні інформаційні системи» оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

ДП «Національні інформаційні системи» оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).
Фото: pixabay.com

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За результатами оновлення було знято обмеження в частині залежності від місцезнаходження об'єкта речових прав при проведенні реєстраційних дій на підставі судових рішень (ухвал, рішень, постанов, вироків).

Відтепер реєстраційні дії, що проводяться на підставі вказаних документів щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості, можуть проводитися будь-яким державним реєстратором, незалежно від місцезнаходження такого майна.

Крім того, було реалізовано наступні зміни:

  • у «Рішення про зупинення розгляду заяви» було додано нову підставу: направлення запиту до суду про отримання копії судового рішення;
  • у записах щодо речових прав та обтяжень розділу, спецрозділу, операціях та друкованих формах документів, сформованих засобами ДРРП, назву реєстраційної дії «Скасування» перейменовано у «Скасування/анулювання».

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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