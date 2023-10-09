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9 жовтня 2023, 14:36 Читать на русском

Сума успішних аукціонів банків, що ліквідуються, у вересні склала понад 860 мільйонів

Упродовж вересня у системі Прозорро.Продажі було оголошено 778 аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Кожні десяті торги завершилися успішно, а загальна сума результативних аукціонів склала 861,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Упродовж вересня у системі Прозорро.
Фото: НБУ

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Майже вся сума від успішних аукціонів вересня — 686,1 млн грн — результати продажу активів МР Банку (раніше Сбербанк).

Зокрема, із найвищою за час повномасштабної війни ціною продажу було реалізовано права вимоги за кредитними договорами, у забезпечення за якими оформлено 2 електростанції на сонячних батареях в Одеській та Миколаївській областях з супутнім виробничим обладнанням. Цей аукціон був дев'ятою спробою реалізували активи.

Другим за результативністю аукціонів, із сумою успішних торгів на 93,4 млн грн, став Промінвестбанк. Зокрема, на суму 70,8 млн грн завершилися успішні аукціони з продажу кредитів юридичних осіб, і на суму 22,6 млн грн — об'єктів нерухомості.

І на суму 30,5 млн грн відбулися успішні аукціони з продажу активів Мегабанку, зокрема — кредитів юридичних осіб (23,5 млн грн) та об'єктів нерухомості (6,2 млн грн).

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів вересня, отримано оплату за 42 лотами на суму 799,7 млн грн. Кошти за решту 36 лотів, на суму 61,8 млн грн, очікуються.

Куди направлять кошти

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Джерело: Мінфін
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