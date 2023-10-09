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9 жовтня 2023, 11:01 Читать на русском

Ціни на нафту стрімко йдуть вгору через конфлікт на Близькому Сході: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Американські індекси завершили тиждень переважно зростанням

S&P 500 додав 0,4%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 1,6%, а індекс Dow Jones знизився на 0,3%.

Волл-стріт закінчила минулий тиждень переважно у зеленій зоні, незважаючи на збільшення прибутковості казначейських облігацій США, а також появу нових даних, що вказують на стійкість американського ринку праці.

Своєю чергою, сильні дані щодо ринку праці збільшують ймовірність того, що Федеральна резервна система США продовжуватиме підвищувати відсоткові ставки.

Цього тижня учасники ринку уважно стежитимуть за даними щодо інфляції в США, а також публікацією протоколів FOMC, які можуть підказати про майбутні дії американського регулятора.

Ринки Азії знизилися за підсумками тижня

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 1,2%, японський Nikkei впав на 2,8%, південнокорейський Kospi скоротився на 2,3%, сінгапурський STI подешевшав на 1,4%, а гонконзький Hang Seng зменшився на 1,8%.

У понеділок ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано.

Цього тижня інвестори в регіоні зосередять свою увагу на статистиці інфляції та торговельних даних з Китаю та Індії.

Ціни на нафту стрімко зростають через конфлікт на Близькому Сході

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 3,7%, до $87,68 за барель, контракти на WTI збільшилися майже на 4%, до $86,05 за барель.

Все через початок військового конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ісламізму ХАМАС, який посилив політичну невизначеність на Близькому Сході і викликав стурбованість обсягами пропозиції на глобальному ринку нафти.

Тим часом сьогоднішнє зростання нафтових цін звернуло низхідний тренд минулого тижня, коли нафта марки Brent подешевшала приблизно на 11%, а нафта марки WTI впала більш ніж на 8% на тлі побоювань з приводу високих процентних ставок та їхнього впливу на світовий попит на енергоносії.

Акції сектору зеленої енергетики знижуються, оскільки енергоперехід стає дедалі дорожчим

За підсумками минулого кварталу вартість акцій компаній, що займаються відновлюваними джерелами енергії, знизилася в середньому на 10%.

Все через побоювання інвесторів щодо того, що перехід до зеленої економіки займе більше часу і вимагатиме більшого капіталу в умовах збереження високих процентних ставок протягом тривалого часу.

На настрої учасників ринку також впливає зниження прогнозів доходів у найбільших представників сектору.

Так, наприклад, NextEra Energy, що спеціалізується на відновлюваних джерелах енергії, скоротила цільовий показник зростання доходів удвічі як мінімум до 2026 року.

Інший видний учасник галузі — Enphase Energy, який займається виробництвом сонячних інверторів, також знижує прогнози своїх доходів вже другий квартал поспіль.

Проте аналітики з Bank of America назвали недавній розпродаж акцій представників сектору зеленої енергетики перебільшеним та необґрунтованим.

Джерело: Мінфін
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