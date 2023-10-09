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9 жовтня 2023, 12:00 Читать на русском

Абанк вручив подарунок та шокував переможницю

Нещодавно Абанк презентував акцію «Вигравайте 100 000 ₴ від Абанку за покупки в супермаркеті АТБ». Для того, щоб взяти участь, клієнтам достатньо було здійснити від двох транзакцій на суму від 200 грн в магазині АТБ з карткою «АТБ». На акцію відгукнулися більш ніж 58 тис. клієнтів, серед них була й Дубровська Марія, яку було обрано переможцем у прямому ефірі на основній сторінці Іnstagram Абанку. Відео з привітанням переможниці можна подивитись в Telegram-каналі топменеджера Абанку Зайченка Євгена.

«Я в шоці, не думала, що колись десь виграю! Безмежно вдячна вам за таку можливість в такий час» — емоційно написала Марія в соціальній мережі Іnstagram.

На згадку про виграш Марія отримала пам'ятний чек, а 100 000 грн одразу були нараховані на картку «АТБ» від Абанку.

«Картку „АТБ“ я відкрила в ABank24, хоча збиралася купити її на касі в магазині, але напередодні отримала повідомлення від банку з пропозицією оформити її в застосунку. З того часу жодного разу не пожалкувала про це» — розповідає Марія.

Абанк майже щомісяця проводить цікаві акції не тільки для власників картки «АТБ», а й для клієнтів, що користуються іншими послугами.

Слідкувати за новинами та пропозиціями можна на сайті банку та в соціальних мережах Абанку.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
antonov3765
antonov3765
9 жовтня 2023, 12:34
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Вот куда пошли 30% денег которые они отбирают при блокировке карты
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0
Fantomas2020
Fantomas2020
9 жовтня 2023, 16:03
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Случайных победителей в таких «акциях» не бывает. «Победительнице» лишь надо было сыграть свою роль «счастливой обладательницы 100000 грн.», которые она должна будет кому-то отдать. Как вариант — в виде купленного товара на эту сумму.
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