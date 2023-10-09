Кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв від початку великої війни — опитування

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла активність кібершахраїв. Зокрема, 11% українців ставали жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать результати спільного опитування платформи «Опендатабот» та НБУ .

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кого найчастіше ошукують

Найчастіше злочинці ошукують молодь (18−24 років) та людей, старших за 65 років.

Топ шахрайських схем

За даними опитування, найчастіше українців ошукували під час покупки/продажу товару в інтернеті — з таким стикався кожен другий респондент (52,74%).

Друга за популярністю злодійська схема — фішингові посилання (18,57%).

У 12,04% шахраї зламали соцмережі.

А ще в 10,18% виманювали інформацію телефоном тощо.

«Під час війни шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан. Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення.

Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу", — зазначає директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрій Поддєрьогін.

За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито майже 60 тисяч проваджень про шахрайство за ст. 190 ККУ. Це більше, ніж навіть загалом за попередні два роки: так, у 2021 було відкрито 23,8 тисячі проваджень, а у 2022-му — 32 тисячі.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування