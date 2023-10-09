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9 жовтня 2023, 11:29 Читать на русском

Кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв від початку великої війни — опитування

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла активність кібершахраїв. Зокрема, 11% українців ставали жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать результати спільного опитування платформи «Опендатабот» та НБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла активність кібершахраїв.
Фото: freepik.com

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Кого найчастіше ошукують

Найчастіше злочинці ошукують молодь (18−24 років) та людей, старших за 65 років.

Топ шахрайських схем

  • За даними опитування, найчастіше українців ошукували під час покупки/продажу товару в інтернеті — з таким стикався кожен другий респондент (52,74%).
  • Друга за популярністю злодійська схема — фішингові посилання (18,57%).
  • У 12,04% шахраї зламали соцмережі.
  • А ще в 10,18% виманювали інформацію телефоном тощо.

«Під час війни шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан. Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення.

Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу", — зазначає директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрій Поддєрьогін.

За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито майже 60 тисяч проваджень про шахрайство за ст. 190 ККУ. Це більше, ніж навіть загалом за попередні два роки: так, у 2021 було відкрито 23,8 тисячі проваджень, а у 2022-му — 32 тисячі.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
9 жовтня 2023, 11:45
#
Каждый девятый украинец стал жертвой мошенников пришедших к власти после майдана 2014-го!!!
+
0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2023, 11:54
#
Кожний девʼятий українець має щось спільне з москалями які вірять у маячню про шахраїв та нацистів що захопили владу в 2014
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
9 жовтня 2023, 12:36
#
И только трех литровые верят в то, что у власти в Украине не ворье, коррупционеры и проходимцы. трех литровым стало жить лучше, видимо где-то пригрелись при кормушке от власти и поют песни про «прекрасную» украинскую власть. трех литровые реально такие же как маскали, те ведутся на вопли от власти про вяличие и живут в дерьме, а трех литровые ведутся на сказки про ес и нато и то же с гордостью от этого живут в дерьме…
+
+15
Три літри
Три літри
9 жовтня 2023, 13:19
#
Пхах, людина яка при Януковичу присосалась до кормушки і яку в 2014 під зад коліном від тієї кормушки погнали оцією інших за своїми життєвими принципами
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
9 жовтня 2023, 14:37
#
Це недостовірні дані. Я вважаю що кожен українець став жертвою шахраїв і продовжуть ними бути, бо так як держава під час війни намахує своїх громадян не одна країна в світі так не намахувала. Міліарди грошей йдуть в нікуди. Нікопійки моїй сім'ї не попало.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
9 жовтня 2023, 15:58
#
Во всем мире люди «преживают» не то, что кто-то ворует, а что воруют не они :)
Смешные ей бо.
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