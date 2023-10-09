Минулої доби українські захисники ліквідували ще 350 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 282 630 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 8 жовтня: 350 російських окупантів та 2 танки
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Втрати ворога
- особового складу — близько 282630 (+350) осіб,
- танків — 4823 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 9126 (+3) од,
- артилерійських систем — 6706 (+1) од,
- РСЗВ — 808 (+0) од,
- засоби ППО — 543 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5190 (+0),
- крилаті ракети — 1530 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9113 (+2) од,
- спеціальна техніка — 959 (+0).
Джерело: Мінфін
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