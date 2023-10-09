Курс валют НБУ: долар подешевшав на 4 копійки, євро подорожчало на 11 копійок

Національний банк України встановив на 9 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,58 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 4 копійки. Євро подорожчало на 11 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

НБУ на 9 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,65 гривні.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та продажу.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування