Національний банк України встановив на 9 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,58 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 4 копійки. Євро подорожчало на 11 копійок. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют НБУ: долар подешевшав на 4 копійки, євро подорожчало на 11 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 9 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,65 гривні.
До закриття міжбанку курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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