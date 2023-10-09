Як відмовитися від взаємодії з колекторами, якщо ви не брали кредит і не є поручителем?

Нещодавно Національний банк України запустив безкоштовну освітню онлайн- платформу «Гаразд» , завдяки якій українці можуть підвищити свій рівень фінансової грамотності, дізнатися про те, як захистити свої права та навчитися отримувати вичерпну інформацію про умови надання фінансових послуг. На сайті немає реклами фінансових продуктів, лише об'єктивна інформація про управління особистими фінансами.

У цій статті розповімо про те, як взаємодіяти з колекторами, а щоб отримати більше відповідей на свої фінансові питання, переходьте на сайт «Гаразд».

Інколи колектори телефонують або надсилають повідомлення щодо кредиту, який ви не брали і не є за ним поручителем. Таке може трапитися, наприклад, коли ваш номер телефону позичальники зазначили як контактний.

Для початку варто перевірити, чи справді у вас немає боргів:

Це можна зробити в бюро кредитних історій (один раз на рік така послуга безкоштовна). Якщо ви стали жертвою шахраїв і на ваше ім'я оформили кредит, зверніться до фінансової установи, яка вимагає з вас плату за кредитом, із зазначенням деталей. Також напишіть заяву до правоохоронних органів. Боргів немає — відмовтеся від взаємодії з колектором.

Що робити, якщо колектори порушують ваші права?

Робота колекторів — законна, а її межі регулюються Законом України «Про споживче кредитування». Так, урегулюванням простроченої заборгованості мають право займатися кредитор, новий кредитор (юридична особа, якій кредитор передав своє право вимоги боргу) або колекторська компанія. Вони повинні дотримуватися вимог

до етичної поведінки під час взаємодії з боржником та іншими особами.

Зокрема, колекторам, кредитодавцям та новим кредиторам заборонено повідомляти третім особам про заборгованість, погрожувати, шантажувати, вчиняти психологічний чи фізичний тиск тощо.

Якщо колектори продовжують турбувати щодо кредиту, який ви не брали і не є за ним поручителем, незважаючи на заборону здійснювати взаємодію з вами, це можна розцінювати, як порушення ваших прав. У такому разі потрібно:

запитати назву установи, з якої телефонують, дізнатися про підставу дзвінка; зафіксувати порушення своїх прав: зробити скріншоти екрана з повідомленнями та журнала дзвінків, зробити аудіозапис телефонних розмов тощо; маючи доказову базу, написати скаргу керівництву установи, працівники якої вчиняють відносно вас протиправні дії.

Якщо немає реакції, надайте зібрані матеріали до Національного банку України (НБУ) разом зі скаргою на установу.

Компанії, що провадять колекторську діяльність, повинні бути внесеними до реєстру колекторських компаній НБУ. За порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки, на колекторів чекають санкції — від письмового застереження або штрафу до виключення з реєстру.

Якщо колекторська компанія не внесена до зазначеного реєстру, НБУ, на жаль, допомогти не зможе. Потрібно звертатися до правоохоронних органів. Якщо вам погрожують або застосовують насильство, зверніться до Національної поліції України (за номером 102).

Як колектори повинні комунікувати зі споживачами фінансових послуг, читайте на сайті з фінансової грамотності «Гаразд».