Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 282 280 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 7 жовтня: 580 російських окупантів, 21 танк та 5 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 282280 (+580) осіб,
- танків — 4821 (+21) од,
- бойових броньованих машин — 9123 (+21) од,
- артилерійських систем — 6705 (+17) од,
- РСЗВ - 808 (+0) од,
- засоби ППО — 542 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5190 (+5),
- крилаті ракети — 1530 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9111 (+38) од,
- спеціальна техніка — 959 (+3).
Джерело: Мінфін
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