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8 жовтня 2023, 15:10 Читать на русском

Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю

Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян до розміру 1500−2500 грн. Про це пише Finclub.

Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян до розміру 1500−2500 грн.
Фото:depositphotos

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Як змінилися розміри виплат

Постановою встановлено наступний мінімальний розмір допомоги по безробіттю у розмірі 1500 гривень:

  • для молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;

  • для одиноких матерів (батьків), які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю,

  • для одного з батьків, названих батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.

  • для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітнім мають страховий стаж менш ніж сім місяців або звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору тощо.

Мінімальну допомогу по безробіттю у розмірі 2500 гривень встановлено:

  • для взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не має документів, необхідних для надання статусу безробітного. Тривалість виплати такої допомоги по безробіттю не може перевищувати 120 календарних днів.

  • для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.

Ця постанова набере чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовуватиметься з 31 липня 2023 року. Станом на 6 жовтня документ не був опублікований.

Джерело: Мінфін
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