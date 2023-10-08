Символу криптовалюти Dogecoin встановлять пам'ятник в Японії

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Пам'ятник буде відкрито спільно з адміністрацією міста Сакура у день народження Кабосу — 2 листопада.

Кабосу — це справжній собака породи сиба-іну, мем про яку став символом Dogecoin (DOGE). 2010 року господиня цуценя Ацуко Сато сфотографувала Кабосу для свого блогу.

Фото стало вірусним після того, як воно з'явилося під назвою «doge» на платформі Reddit. Згодом це послужило поштовхом до створення Dogecoin у 2013 році.



NFT-спільнота Own the Doge та проект PleasrDAO, який набув права на зображення мема DOGE за $4 млн у 2021 році, вирішили встановити пам'ятник на площі Фурусато міста Сакури, поряд із тим місцем, де Сато часто гуляє із собакою.