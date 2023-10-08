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8 жовтня 2023, 13:19 Читать на русском

На програми швидкої відбудови України необхідно до $15 млрд — Шмигаль

Потреби швидкої відбудови України залишаються на рівні до $15 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Потреби швидкої відбудови України залишаються на рівні до $15 млрд.
Фото: kmu.gov.ua

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Кошти на відбудову

«Потреби швидкої відбудови України залишаються на рівні до $15 млрд. Цього року було профінансовано лише частину потреб, решта витрат переходять на 2024 рік», — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також повідомив, що була переформатована робота Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, і тепер до її керівного комітету входять союзники із країн G7 та Європейського Союзу.

«Одним із головних завдань платформи цього року і на наступний рік є забезпечити фінансування проєкт відновлення», — наголосив Глава Уряду.

Загалом, за його словами, у 2023 році з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на різні програми відновлення було виділено 62,3 млрд грн.

Кошти спрямовані, зокрема, на роботи на об'єктах енергетики, будівництво водогонів, будівництво та відновлення об'єктів інфраструктури, на експериментальний проєкт комплексного відновлення шести населених пунктів, а також місцевим бюджетам для реалізації проєктів на об'єктах соціальної сфери та житлово-комунального господарства.

Джерело: Мінфін
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