Міністерство торгівлі США додає 42 китайські компанії до урядового списку експортного контролю у звʼязку з підтримкою російського військово-промислового комплексу. Про це пише Reuters.
США додали 42 китайські компанії до чорного списку. Причина — підтримку росії
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Підтримка рф
Компанії, включені до списку, постачали російським фірмам, повʼязаним із оборонним сектором, інтегральні схеми американського виробництва, повідомили у відомстві.
Також додаються загалом ще сім підприємств із Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Обʼєднаних Арабських Еміратів та Великої Британії.
Нагадаємо
Влада США повідомила союзникам, що готова запровадити санкції проти Китаю у разі, якщо Пекін надасть військову допомогу росії.
Джерело: Мінфін
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