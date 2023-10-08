США додали 42 китайські компанії до чорного списку. Причина — підтримку росії

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Підтримка рф

Компанії, включені до списку, постачали російським фірмам, повʼязаним із оборонним сектором, інтегральні схеми американського виробництва, повідомили у відомстві.

Також додаються загалом ще сім підприємств із Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Обʼєднаних Арабських Еміратів та Великої Британії.

Нагадаємо

Влада США повідомила союзникам, що готова запровадити санкції проти Китаю у разі, якщо Пекін надасть військову допомогу росії.