Нова Toyota Yaris перетворилася на старий Jaguar 1959 року (фото)

Оформленням передньої частини кузова Mitsuoka Viewt Story нагадує Jaguar Mk II 1959 року. Крапленоподібна хромована решітка радіатора з вертикальними ребрами оточена набором круглої оптики: головні фари, «протитуманки» та покажчики поворотів.

Нижче — масивні хромовані канти, що імітують класичні бампери швелерного типу. Такі ж канти прикрашають корму автомобіля. Стандартні задні блоки ліхтарів Yaris замінені кругляшками, вбудованими через перехідники.

Салон «донорської» Toyota та техніка залишилися недоторканими. Viewt Story запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,0 та 1,5 літра, а також з гібридною силовою установкою на базі більшого двигуна. Базовий 1,0-літровий мотор на 69 к.с. згенерований із варіатором та переднім приводом. 1,5-літровий мотор потужністю 120 к.с. працює у зв’язці з шестиступінчастою механічною коробкою передач та переднім приводом.

Гібридна силова установка на 91 к.с. складається з 1,5-літрового агрегату, електродвигуна та варіатора. Привід — передній або повний. У другому випадку на задній осі встановлено окремий електродвигун.