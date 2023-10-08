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8 жовтня 2023, 10:14 Читать на русском

Нова Toyota Yaris перетворилася на старий Jaguar 1959 року (фото)

Японська компанія Mitsuoka Motors, яка випускає автомобілі, стилізовані під британську класику 1980−1990-х років, приймає заявки на чергову новинку — Viewt четвертого покоління. Нова малолітражка з приставкою Story у назві побудована на основі актуальної Toyota Yaris, пише «Автоцентр».

Японська компанія Mitsuoka Motors, яка випускає автомобілі, стилізовані під британську класику 1980−1990-х років, приймає заявки на чергову новинку — Viewt четвертого покоління.

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Деталі

Офіційна прем'єра Viewt Story відбулася у лютому цього року, але старт продажів оголосили лише 22 вересня, у день 55-річчя компанії. Практично всі кузовні панелі у автомобіля оригінальні, виготовлені із композитів методом лиття під тиском. При цьому капот сталевий штампований.

Деякі елементи «донорської» Toyota Yaris збереглися лише на кормі.

Оформленням передньої частини кузова Mitsuoka Viewt Story нагадує Jaguar Mk II 1959 року. Крапленоподібна хромована решітка радіатора з вертикальними ребрами оточена набором круглої оптики: головні фари, «протитуманки» та покажчики поворотів.

Нижче — масивні хромовані канти, що імітують класичні бампери швелерного типу. Такі ж канти прикрашають корму автомобіля. Стандартні задні блоки ліхтарів Yaris замінені кругляшками, вбудованими через перехідники.

Салон «донорської» Toyota та техніка залишилися недоторканими. Viewt Story запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,0 та 1,5 літра, а також з гібридною силовою установкою на базі більшого двигуна. Базовий 1,0-літровий мотор на 69 к.с. згенерований із варіатором та переднім приводом. 1,5-літровий мотор потужністю 120 к.с. працює у зв’язці з шестиступінчастою механічною коробкою передач та переднім приводом.

Гібридна силова установка на 91 к.с. складається з 1,5-літрового агрегату, електродвигуна та варіатора. Привід — передній або повний. У другому випадку на задній осі встановлено окремий електродвигун.
У Японії Mitsuoka Viewt Story коштує від 20 660 доларів. Автомобілі виготовляють лише за попередніми замовленнями. До кінця цього року планують зібрати 40 екземплярів. Надалі річний обсяг виробництва складе 180 одиниць.
Джерело: Мінфін
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