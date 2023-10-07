Нідерланди виділили Україні 102 мільйони євро. На що підуть кошти

Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на 102 мільйони євро. Гроші, зокрема, спрямують на реформи та підготовку нашої країни до зими. Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

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Куди направлять кошти

Як зазначили у відомстві, 60 млн євро з цього пакету спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть допомогти у відновленні України. Гроші покриють страховку експортних кредитів на платіжні ризики інвестицій та угод у країні.

При цьому ще 30 млн євро витратять на закупівлю газу та постачання деталей для електромереж, щоб допомогти Україні підготуватися до зими та можливих російських ударів.

Решта, 12 млн євро, буде спрямована на підтримку деокупованих територій та у Міжнародний валютний фонд, який допомагає нашій країні впроваджувати реформи.

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