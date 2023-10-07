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7 жовтня 2023, 13:11 Читать на русском

Ledger скорочує 12% співробітників, Komainu отримала ліцензію у Великій Британії: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Виробник апаратних гаманців Ledger скорочує 12% співробітників через криптозиму

Компанія Ledger, виробник гаманців для криптовалют, скорочує 12% свого персоналу. Про це повідомив генеральний директор Pascal Gauthier.

«Макроекономічні протидії обмежують нашу здатність генерувати прибутки. У відповідь на поточні ринкові умови та ділові реалії, ми маємо скоротити ролі у глобальному бізнесі. На жаль, це означає, що ми приймаємо важке рішення щодо скорочення 12% персоналу в Ledger», — заявив Готьє.

За даними LinkedIn, французька компанія має 734 співробітників, тому скорочення на 12% означає звільнення приблизно 88 осіб.

Це відбувається через кілька місяців після того, як Ledger оголосила про залучення більшої частини інвестицій у розмірі $109 млн на оцінці $1,4 млрд.

Криптокастодіан Komainu отримав ліцензію у Великій Британії

Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) схвалило реєстрацію компанії зберігання цифрових активів Komainu. Про це повідомляє Cointelegraph.

Отримана ліцензія 6 жовтня дозволяє компанії надавати послуги криптокастодіана у Сполученому Королівстві, включаючи управління заставним забезпеченням через платформу Komainu Connect.

«Великобританія залишається одним з найбільш важливих центрів для фінансових технологій та інновацій, які стимулюватимуть конвергенцію традиційних та децентралізованих фінансів», — заявив генеральний директор Komainu Ніколя Бертран.

Компанія Komainu заснована у 2018 році японським банком Nomura, розробником апаратних гаманців Ledger та інвестиційною компанією CoinShares.

У 2021 році правоохоронні органи Великобританії обрали Komainu як сервіс для зберігання конфіскованих криптоактивів.

FTX мав бекдор для Alameda Research на $65 мільярдів — WSJ

За кілька місяців до краху FTX група співробітників виявила в коді біржі бекдор, який дозволяв дочірній трейдинговій фірмі Alameda Research мати негативний баланс $65 млрд. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, команда повідомила про відкриття свого керівництва, яке обговорило проблему з одним із помічників засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF). Бекдор не усунули, а одного з менеджерів, що висловили стурбованість, звільнили.

Очікується, що в ході судового процесу над SBF будуть обговорюватися преференції для Alameda. Серед звинувачень прокуратура стверджує, що екс-глава FTX вкрав кошти клієнтів, замовивши спеціальні функції у ПЗ, які дали можливість трейдинговій фірмі використовувати біржу як кредитний фонд.

Згідно з судовими документами, слідство виявило в коді FTX глибоко захований рядок, який давав Alameda можливість мати негативний баланс. Позиції звичайного користувача у такій ситуації ліквідувалися автоматично.

Зниження частки Binance у спотовій торгівлі продовжилося сьомий місяць поспіль

Частка криптобіржі Binance у загальному обсязі спотової торгівлі у вересні впала до 34,3%. Показник знижується на сьомий місяць поспіль. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звіт CCData.

У серпні обсяг спотової торгівлі на біржі становив 38,5%, у січні - 55,2%.

На ринку деривативів домінування Binance впало з 62,6% у січні до поточних 51,5%.

«Цьому спаду сприяло припинення акції з нульовою торговельною комісією для популярних пар у поєднанні з побоюваннями щодо контролю з боку регулюючих органів», — заявив аналітик CCData Джейкоб Джозеф.

У 2023 році проти Binance подали позови відразу два американські агентства — SEC і CFTC — за незаконне розповсюдження цінних паперів та торгівлю деривативами без ліцензії.

За словами експерта, втрачений спотовий обсяг дістався HTX (раніше Huobi), Bybit та DigiFinex, а конкуренти в особі OKX, Bybit та Bitget збільшили частку ринку деривативів.

Джерело: Мінфін
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