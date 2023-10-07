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7 жовтня 2023, 11:18 Читать на русском

НБУ продовжує поступове відновлення «довоєнних» вимог до банків

З огляду на стале відновлення економіки та адаптацію банківської системи до роботи в умовах воєнного стану Національний банк продовжує поступово повертати вимоги до банків, які були тимчасово послаблені на початку повномасштабного вторгнення, у тому числі стосовно здійснення оцінки кредитного ризику. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

З огляду на стале відновлення економіки та адаптацію банківської системи до роботи в умовах воєнного стану Національний банк продовжує поступово повертати вимоги до банків, які були тимчасово послаблені на початку повномасштабного вторгнення, у тому числі стосовно здійснення оцінки кредитного ризику.
Фото: НБУ

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З 31 жовтня 2023 року відновлюються окремі вимоги Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2016 року № 351 (зі змінами).

Зокрема, вимоги про визнання банком дефолту боржника, якщо боржник сплатив борг в обсязі менше ніж обсяг доходів, визнаний банком, або відбулося зменшення відсоткової ставки за кредитом більш ніж на 30% від первинних умов договору, що не спричинене зміною ринкових умов.

Водночас ґрунтуючись на визначених у Положенні № 351 принципах оцінки кредитного ризику, запроваджуються додаткові ознаки дефолту боржників — юридичних осіб, активи яких оцінюються на індивідуальній основі. До таких ознак належать, зокрема:

  • значне пошкодження або знищення майна, необхідного для здійснення боржником операційної діяльності;
  • розташування всього або значної частини бізнесу боржника на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф;
  • втрата ринків збуту або спроможності здійснювати діяльність;
  • фінансовий стан боржника, що свідчить про його неспроможність забезпечувати виконання зобов’язань зі сплати відсотків перед усіма банками-кредиторами та іншими кредиторами — фінансовими установами.

«Такі ознаки опрацьовані зі Світовим банком та вже застосовані Національним банком під час оцінки стійкості банків і банківської системи у 2023 році в межах оцінки якості активів для контролю за дотриманням банками принципів оцінки кредитного ризику, визначених у Положенні № 351», — йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначили, що банки почнуть враховувати запроваджені ознаки дефолту боржників під час здійснення оцінки кредитного ризику, починаючи із 31 жовтня 2023 року. Відповідні ознаки мають бути відображені в системах управління проблемними активами банків.

Крім того, з 2024 року відновлюється дія вимог щодо оновлення та подання банками до Національного банку планів відновлення діяльності банків та банківських груп.

Оновлення планів має здійснюватися з урахуванням оновленої стратегії, бізнес-плану та фактичних показників фінансового стану банку / банківської групи, загальної ситуації в банківській системі та стрес-тестування, здійсненого із застосуванням щонайменше одного загальноринкового стрес-сценарію.

Оновлені плани відновлення діяльності банки мають подати Національному банку до 01 жовтня 2024 року.

«Поступове відновлення пруденційних вимог сприятиме своєчасній, обґрунтованій та повноцінній оцінці банками ризиків, знизить рівень невизначеності і системних загроз для банківського сектору задля збереження спроможності кредитувати для відновлення економіки», — підкреслили в Нацбанку.

Джерело: Мінфін
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