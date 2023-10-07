Минулої доби українські захисники ліквідували ще 610 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 281 700 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 6 жовтня: 610 російських окупантів, 23 танки та 27 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 281700 (+610) осіб,
- танків — 4800 (+23) од,
- бойових броньованих машин — 9102 (+20) од,
- артилерійських систем — 6688 (+22) од,
- РСЗВ — 808 (+2) од,
- засоби ППО — 541 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5185 (+27),
- крилаті ракети — 1530 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9073 (+58) од,
- спеціальна техніка — 956 (+5).
Джерело: Мінфін
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