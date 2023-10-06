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6 жовтня 2023, 19:00 Читать на русском

Ціни на бензин та дизпальне за тиждень зросли ще на 30-40 копійок за літр

За тиждень, 30 вересня-6 жовтня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,30 грн/л і склала 55,41 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 0,26 грн/л — до 58,33 грн/л, а дизельне пальне — на 0,41 грн/л, до 55,50 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

За тиждень, 30 вересня-6 жовтня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 0,30 грн/л і склала 55,41 грн/л, бензин А-95+ подорожчав на 0,26 грн/л — до 58,33 грн/л, а дизельне пальне — на 0,41 грн/л, до 55,50 грн/л.
Фото: pixabay.com

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Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 подорожчав до 55 грн/л, А-95+ — до 55,50 грн/л, дизельне пальне — до 55 грн/л.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального подорожчали на 0,7 грн/л: бензин А-95 — до 56,79 грн/л, бензин А-95+ — до 58,99 грн/л, ДП — до 56,29 грн/л.

Дизпальне у мережі UPG за тиждень подорожчало на 50 коп./л, до 55,10 грн/л.

Мережі AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», U.GO, Prime, «Укр-Петроль», Neftek та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4−1,5 грн/л.

Разом із цим мережа «Авантаж», яка нещодавно заявила про анулювання ліцензій на половину її станцій, знизила ціну на звичайний бензин А-95 на 60 коп./л, до 49,95 грн/л, дизпальне залишилось на рівні 51,55 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 30 вересня по 6 жовтня 2023 р., грн/л:

Джерело: Мінфін
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