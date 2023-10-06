Курс валют на вечір 6 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 6 жовтня Закриття 6 жовтня Зміни долар 36,59/36,61 36,57/36,59 2/2 євро 38,55/38,56 38,43/38,44 12/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,20, євро — 40,45−40,60 грн.

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