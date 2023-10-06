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6 жовтня 2023, 17:00 Читать на русском

АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію

Антимонопольний комітет дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій, що визначаються платіжною організацією платіжної системи щодо відповідних споживчих платіжних облікових реквізитів та сплачуються еквайром на користь емітента в Україні. Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Антимонопольний комітет дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій, що визначаються платіжною організацією платіжної системи щодо відповідних споживчих платіжних облікових реквізитів та сплачуються еквайром на користь емітента в Україні.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що узгоджені дії зі зменшення міжбанківських комісій здійснюються відповідно до додаткової угоди № 2 в рамках Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку.

При цьому матеріали до розгляду цього питання в Антимонопольному комітеті закрили.

«Матеріали з обмеженим доступом», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У листопаді 2021 року АМКУ дозволив Mastercard і Visa знизити міжбанківську комісію.

Зниження відбулося до 1,2% граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій і стосувалося тільки міжбанківських комісій для споживчих карток, тобто для фізичних осіб, включно з усіма підкатегоріями.

Наступні етапи зниження мали відбуватися починаючи з 1 липня 2022 року — ще до ˂ 1% і з 1 липня 2023 року — ще до ˂ 0,9%.

Водночас на відміну від рішення, ухваленого 5 жовтня 2023 року, йшлося про додаткову угоду № 1 до Меморандуму.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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