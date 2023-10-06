Після купівлі Маском доходи X від реклами безперервно знижуються

З того часу, як Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter (наразі відома як X), місячні доходи від реклами цієї компанії в Сполучених Штатах скоротилися на мінімум 55% рік до року. Інформацію повідомляє аналітик Cauvo Capital Олександр Соколовський.

Після того, як компанія була поглинена, вона намагалася утримати частину рекламодавців, оскільки бренди були збентежені з приводу стрімких змін, що могли статися з появою нового керівника.

Доходи від рекламних кампаній у Сполучених Штатах у грудні 2022-го скоротилися на 78% річних. Це найсильніше місячне просідання з моменту зміни власника компанії. Торішнього серпня доходи X від реклами впали на 60% рік до року. В компанії не стали коментувати інформацію.

Маск знайшов винних у падінні рекламних доходів X

У минулому бізнесмен підтверджував інформацію про те, що доходам соціальної мережі було завдано серйозної шкоди. Він заявив, що в цьому винні активісти, які давлять на рекламодавців. У серпні підприємець зазначив, що дії ADL — це головна причина, через яку доходи від реклами в американському сегменті просіли на 60%.

У відповідь ADL заявила, що будь-які твердження про те, що через неї X зазнала збитків, позбавлені підстав. Ще представники цієї організації зазначили, що готові почати рекламувати себе в даній соціальній мережі, якщо це дозволить краще пояснити необхідність боротися з ненавистю до X та її клієнтів.

Протягом минулого тижня гендиректорка соцмережі Лінда Яккаріно повідомила, що за останні 12 тижнів на майданчик повернулося 1,5 тисячі брендів. Також вона заявила, що послугами X знову користуються 90 зі 100 її найбільших клієнтів. У компанії зазначили, що вона здатна досягти прибутковості на початку 2024-го. Такої ж думки дотримується фахівець Cauvo Capital Олександр Соколовський.