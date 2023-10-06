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6 жовтня 2023, 14:04 Читать на русском

Британія надасть понад $500 мільйонів для підтримки України взимку

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Європейської політичної спільноти оголосив про нову гуманітарну допомогу Україні для проходження зими. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Європейської політичної спільноти оголосив про нову гуманітарну допомогу Україні для проходження зими.
Фото: pixabay.com

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Зокрема, допомога включає 34 млн фунтів стерлінгів для ООН і благодійних організацій, які надають притулок і теплий зимовий одяг та 10 млн фунтів на енергетичну галузь після атак росії на критично важливу енергетичну інфраструктуру України.

Також оголошено про кредитну гарантію у розмірі $500 млн, яка була надана через Світовий банк, щоб дати змогу уряду України забезпечити життєво необхідні виплати в зимовий період трьом мільйонам домогосподарств.

Крім того, Сунак закликав партнерів та союзників працювати разом для постачання Україні нового оборонного озброєння.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Велика Британія поширила обмежувальні заходи на шість білоруських підприємств, а також десять фізосіб та дев’ять компаній, пов’язаних з росією.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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