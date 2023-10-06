JPMorgan готується до падіння S&P 500 на 20%, ExxonMobil може купити Pioneer Natural Resources: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США в основному знизилися у четвер

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq втратили трохи більше ніж 0,1%, а індекс Dow Jones практично не змінився.

Волл-стріт зберігає стриманий настрій напередодні виходу ключових даних щодо американського ринку праці в п'ятницю.

Тим часом прибутковість казначейських облігацій США знижується другий день поспіль після нещодавнього стрімкого зростання, яке чинило тиск на ринок акцій, а також викликало побоювання з приводу рецесії.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону зростають, крім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,9%, південнокорейський Kospi додав 0,3%, сінгапурський STI збільшився на 0,5%, гонконзький Hang Seng подорожчав на 1,9%, а японський Nikkei знизився на 0,3%.

Інвестори у регіоні вважають, що звіт про зайнятість у США покаже ознаки уповільнення найму співробітників. Це, своєю чергою, потенційно знижує можливість подальшого підвищення відсоткових ставок американським регулятором.

У JPMorgan готуються до падіння S&P 500 на 20%

На думку головного стратега JPMorgan щодо глобальних ринків Марка Колановича, високий рівень відсоткових ставок у США, гостра нестача грошових коштів у населення, ймовірно, призведуть до початку економічної рецесії в країні та падіння американського фондового ринку.

При цьому Коланович зазначає, що фондовий ринок США може продовжити зростати деякий час: багато залежатиме від економічних звітів у найближчі кілька місяців.

Експерт з JPMorgan також попередив про те, що великі технологічні компанії США, серед яких Apple, Amazon, Alphabet (материнська компанія Google), NVIDIA, Tesla та Microsoft, найбільш уразливі у поточній ситуації.

Тим часом Коланович вважає, що купівля інструментів грошового ринку та короткострокових держоблігацій зараз є найкращою стратегією захисту.

ExxonMobil близька до покупки Pioneer Natural Resources за $60 мільярдів

За даними The Wall Street Journal, найбільша американська нафтова компанія найближчими днями може закрити угоду щодо придбання Pioneer Natural Resources, яка займається бурінням на сланцевих родовищах нафти.

Якщо компанії домовляться і з боку регуляторів не виникне питань, це буде найбільшим корпоративним злиттям цього року, а також стане найбільшим придбанням для ExxonMobil з 1999 року, зазначає Bloomberg.

Крім цього, у разі закриття угоди з придбання з Pioneer Natural Resources компанія ExxonMobil сукупно видобуватиме близько 1,2 млн барелів на день, і це більше, ніж у багатьох країнах — членах ОПЕК.