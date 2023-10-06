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6 жовтня 2023, 9:29 Читать на русском

Біткоїн знову піднявся на якийсь час до $28 000, шахраї відмили $7 млрд через операції з криптою: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Зловмисники відмили через кроссчейн-операції з криптовалютою $7 мільярдів

Обсяг незаконних криптоактивів, відмитих з використанням кроссчейн-операцій, досягнув рекордних $7 млрд за рік. Про це йдеться у звіті компанії Elliptic.

Аналітики включили до цієї кримінальної активності три категорії:

  • децентралізовані біржі, які дають можливість обмінювати криптовалюти у тому числі в межах одного блокчейну;
  • кроссчейн-мости, якими монети переміщуються між мережами;
  • криптообмінні сервіси, що не дотримуються правил KYC (знай свого клієнта).

В опублікованому в жовтні 2022 року першому звіті «Стан міжмережевої злочинності» фахівці Elliptic нарахували $4,1 млрд активів, що відмити цими шляхами. За їхньою оцінкою, до кінця 2023 року показник мав скласти $6,5 млрд.

«Однак наші останні розрахунки в $7 млрд демонструють, що міжмережева злочинність зростає швидшими темпами, ніж прогнозувалося», — зазначили аналітики.

На їхню думку, популярність відмивання коштів подібним методом пов'язана з:

  • переходом кримінальної активності з біткоїну на інші монети з привабливими якостями на кшталт конфіденційності (Monero тощо) або стабільною ціною (стейблкоїни USDT, DAI тощо);
  • генеруванням злочинних доходів у відмінних від цифрового золота токенах, наприклад, в результаті зламів DeFi-протоколів;
  • відсутністю у кроссчейн-сервісів верифікації, на відміну централізованих платформ;
  • недоліком аналітичних інструментів, що дозволяють надійно відстежувати операції між блокчейнами;
  • правозастосовними заходами проти міксерів і бірж, що не дотримуються правил KYC, що призвело до пошуку альтернатив.

Лише через децентралізовані біржі зловмисники відмили за 12 місяців станом на липень 2023 року $3,9 млрд. Порівняно з попереднім періодом показник зріс на 82%.

Ціна біткоїна знову протестувала рівень $28 000

Перша криптовалюта вдруге протестувала за тиждень $28 000. Про це свідчать дані Coin Market Cap.

На графіку за 7 днів видно зростання ринкової вартості до $28 005 на тлі сплеску обсягів торгів, а потім відкат до $27 497.

Нагадаємо, 2 жовтня біткоїн ненадовго закріпився на рівні $28 000.

Влада США звинуватила китайські компанії у продажу наркотиків за криптовалюту

Міністерство юстиції США порушило кримінальні справи проти восьми компаній з КНР та їх 14 співробітників за фактом поширення наркотиків з використанням цифрових активів.

«Ми знаємо, що глобальні поставки фентанілу, які закінчуються смертю американців, починаються з хімічних компаній у Китаї», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Згідно з заявою влади, фірми підозрюють у виробництві фентанілу та метамфетаміну, поширенні синтетичних опіоїдів та продажу хімічних прекурсорів.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів уже включило до списків санкцій 28 фізичних та юридичних осіб, причетних до цих злочинів.

Правоохоронці виявили, що ланцюжок постачання китайських наркотиків закінчується в Середньому та Південному округах штату Флорида. Частину заборонених речовин пересилали безпосередньо поштою з використанням посередників, підроблених марок та сфабрикованих декларацій.

«Ці компанії зазвичай використовують криптовалютні транзакції, щоб приховати свою особистість, а також місцеперебування та переміщення коштів», — підкреслили в Мін'юсті.

Влада США конфіскує літаки Сема Бенкмана-Фріда

Два розкішні літаки, придбані Семом Бенкманом-Фрідом (SBF) через збанкрутілу компанію FTX, підлягають конфіскації. Про це йдеться в опублікованому Міністерством юстиції США документі.

На переконання юристів, Bombardier Global 5000 BD-700−1A11 та Embraer Legacy EMB-135BJ куплені за кошти, отримані шахрайським шляхом. Своєю чергою, у FTX стверджували, що використані для покупки літаків кредити документально підтвердили.

Право власності, однак, заперечується багамським оператором Island Air Capital (IAC). Останній стверджує, що купив обидва літальні апарати за $15,9 млн і $12,5 млн, використовуючи надані біржею кошти.

Згідно з судовими документами, літаки придбано у березні та серпні 2022 року.

Представники IAC заявили, що «не знали і не мали підстав підозрювати шахрайство з боку FTX», так само як і ставити під сумнів джерело коштів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 жовтня 2023, 10:57
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Крипта — свобода от рабства валюты:) там уже банки не могут диктовать свои условия)
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