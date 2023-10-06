Минулої доби українські захисники ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 281 090 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 5 жовтня: 620 російських окупантів, 20 танків та 29 БПЛА
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 281090 (+620) осіб,
- танків — 4777 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 9082 (+30) од,
- артилерійських систем — 6666 (+23) од,
- РСЗВ — 806 (+2) од,
- засоби ППО — 540 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5158 (+29),
- крилаті ракети — 1530 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9015 (+35) од,
- спеціальна техніка — 951 (+3).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі