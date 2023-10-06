Курс валют НБУ: долар додав 2 копійки, євро — 12 копійок

Національний банк України встановив на 6 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,62 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 2 копійки. Євро подорожчало на 12 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

НБУ на 6 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,54 гривні.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.

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