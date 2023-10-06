Сучасна історія Redmond: як українське виробництво працює за кордоном

З початку повномасштабної війни, що розв'язала росія в Україні, виробництво української техніки було змушено зазнати значних змін. Внаслідок воєнного стану та супроводжуючих його ризиків, багато українських компаній були вимушені передислоковувати виробництво своєї продукції, в більш безпечні західні регіони країни, або за кордон. Однак крім вимушених незручностей, це створило можливості та виклики для розвитку інновацій та підвищення конкурентоспроможності.

Багато українських компаній знайшли шляхи для залучення іноземних партнерів та виробництва своїх продуктів за кордоном. Це допомагає забезпечити постачання товарів на внутрішній ринок та задовольнити попит на українську техніку. Більшість таких компаній встановлюють виробництва в країнах Європи та Азії, де є великий досвід у виробництві технологічних продуктів. Саме таке виробництво налагодив український бренд Redmond, техніка якого виробляється в Китаї на потужностях заводу Zhongshan Redcon Electric Appliance Co. Ltd, що знаходить у місті Чжуншань. Причому це виробництво в Китаї у випадку з брендом Redmond було започатковано ще у 2017 році, коли велика війна ще не прийшла на територію України.

Нагадаємо: в 2019 році після ухвалення так званого «мовного закону» в Україні, який вимагає оснащувати інтерфейс техніки українським меню, виробництво Redmond в Китаї отримало додаткове розпорядження від українського офісу. З тих пір вся фірмова техніка Redmond, що реалізується в Україні випускається виключно з україномовним інтерфейсом.

Які переваги має виробництво техніки Redmond в Китаї?

Налагодження виробництва в Китаї дозволяє українському бренду Redmond та, зокрема, його власникові, ТОВ «Річ-Маркет», використовувати іноземні ресурси, технології та знання для поліпшення якості та конкурентоспроможності своїх товарів. Сумісна розробка та виробництво дозволяють об'єднувати міжнародні зусилля і виробляти високоякісну українську техніку доступною на світовому ринку.

Проте, виробництво української техніки за кордоном в умовах війни також має свої виклики. Фінансові труднощі, транспортні проблеми та логістичні перешкоди можуть ускладнити процес виробництва та поставки. Але завдяки наполегливості та роботі в команді, українська техніка продовжує створюватись за кордоном навіть під час війни.

Виробництво української техніки за кордоном в умовах воєнного конфлікту — складний, але важливий процес, який навіть в таких умовах підтримує українську економіку. До того ж, виробництво техніки Redmond за кордоном дозволяє українському бренду зберігати виробничі потужності та забезпечувати якісну та конкурентоспроможну техніку для внутрішнього та зовнішнього ринку.