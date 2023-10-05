Українська ІТ-армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ, зламавши російську систему бронювання авіаквитків. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
ІТ-армія України зупинила роботу найбільших аеропортів росії
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За його словами, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів — зупинка найбільших аеропортів рф. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo.
«Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?» — зазначив Федоров.
Він також заявив, що ІТ-армія постійно прокачує навички, поповнює свої ряди та готує нові «сюрпризи» для росіян.
«Перемога буде за Україною, зокрема й у кіберпросторі», — резюмував Федоров і додав пару скріншотів з новин росЗМІ.
Джерело: Мінфін
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