ІТ-армія України зупинила роботу найбільших аеропортів росії

Українська ІТ-армія зупинила роботу найбільших аеропортів РФ, зламавши російську систему бронювання авіаквитків. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів — зупинка найбільших аеропортів рф. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo.

«Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?» — зазначив Федоров.

Він також заявив, що ІТ-армія постійно прокачує навички, поповнює свої ряди та готує нові «сюрпризи» для росіян.

«Перемога буде за Україною, зокрема й у кіберпросторі», — резюмував Федоров і додав пару скріншотів з новин росЗМІ.