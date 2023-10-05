До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 5 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 5 жовтня
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Закриття 5 жовтня
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Зміни
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36,64/36,66
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36,59/36,61
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5/5
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38,50/38,51
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38,53/38,53
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3/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,75 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 40,40−40,65 грн.
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