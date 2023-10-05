Курс валют на вечір 5 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 5 жовтня Закриття 5 жовтня Зміни долар 36,64/36,66 36,59/36,61 5/5 євро 38,50/38,51 38,53/38,53 3/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,20, євро — 40,40−40,65 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу. Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію. Пройти опитування