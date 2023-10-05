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5 жовтня 2023, 17:45 Читать на русском

У цінних паперів Dollar General залишається потенціал для зростання на 50%

Акції компанії Dollar General з початку поточного року просіли в ціні на 58%. Це падіння сталося після підйому на 983%. На стільки цінні папери цієї фірми подорожчали з моменту їхнього лістингу 2009-го й до кінця 2022-го, повідомляє аналітик Cauvo Capital Alexandra Bernatskaya. За словами гендиректора компанії, стрімка просадка поточного року обумовлена складною ситуацією в макроекономіці та слабкими прогнозами щодо прибутку (в перспективі вона може не змінитися).

Наразі вартість Dollar General на ринку з урахуванням актуальної ситуації дорівнює $23,03 мільярда. При цьому її мультиплікатор P/E становить 10,75. Це означає, що торгівля цінними паперами фірми відбувається з невисоким мультиплікатором прибутку, на що звертають увагу експерти.

Цільова вартість акцій Dollar General залишається високою навіть з огляду на недавнє зниження

Хоча аналітики й чекають, що фінансові показники компанії будуть невисокими, вона все ще отримує прибуток. З 2008-го Dollar General змогла більш ніж удвічі збільшити
кількість торгових точок. Зараз її продажі перевершують прибуток майже в 11 разів. Dollar General стабільно підтримує високу прибутковість бізнесу та нарощує дивідендні виплати ось уже 5 років. За підсумками 2023-го дохідність її дивідендів дорівнюватиме 2,24%.

На тлі останньої інформації багато експертів змінили цільову вартість цінних паперів компанії у бік зниження. Але навіть при цьому усереднене значення вказаного показника все ще досить високе. У зв'язку з цим експерти припускають, що потенційне зростання котирувань Dollar General здатне досягти 50%. Це прогноз, який дає надію, з урахуванням актуальних проблем в економіці.

Фінансовий аналітик Cauvo Capital Alexandra Bernatskaya вважає, що чесна ціна акцій Dollar General становить $120,13, і це вище за $105,59, зафіксованих за підсумками останніх торгів.

Джерело: Мінфін
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