СЕО Укрпошти анонсував зниження тарифів на міжнародну відправку

Національний поштовий оператор Укрпошта підписав низку домовленостей з поштами країн-партнерів про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у телеграм-каналі.

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«191 країна Всесвітнього поштового союзу підтримала Україну та Укрпошту на ІV Конгресі в Саудівській Аравії… це справжній прецедент з часів Другої світової, коли союз, створений, як спеціальна установа ООН, зафіксував такого типу підтримку та навіть створив Фонд солідарності», — зазначив він.

Смілянський додав, що тепер Укрпошта зможе ще ефективніше відновлювати постраждалі поштові відділення та інфраструктуру, а головне — швидше повертати зв'язок між рідними.

«А деякі найближчі друзі України не просто проголосували, а й підписали з нами угоди про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців, і про це обов’язково згодом розповімо», — розповів очільник компанії.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Укрпошта вже досягла домовленостей на зниження тарифів на відправлення до та з Канади на 20%. А також очікує підписати подібні угоди зі США та Великою Британією.