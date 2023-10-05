Лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Крауш хоче віддати свої призові $300 тисяч на допомогу українцям

Лауреат Нобелівської премії з фізики Ференц Крауш з Угорщини має намір віддати свої призові гроші на допомогу українцям. Йдеться про суму понад $300 тисяч. Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на угорське видання Portfolio.

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Сума Нобелівської премії цього року — 11 млн шведських крон ($995 тис.). Її розділили на трьох переможців.

Крауш каже, що здобуття премії стало для нього величезним сюрпризом. Він заявив, що направив фінансову частину виграної ним премії на благодійність — на допомогу українцям.

Вчений підтримуватиме проєкти місцевих громад на території України, які допомагають провадити діяльність, що задовольняє негайні потреби українців.

Нагадаємо

Імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики стали відомі 3 жовтня. Премію отримали П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє.