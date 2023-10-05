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5 жовтня 2023, 14:39 Читать на русском

Сервіси Yandex потрапили до переліку кандидатів на санкції

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло низку дочірніх компаній Yandex у перелік кандидатів на санкції. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло низку дочірніх компаній Yandex у перелік кандидатів на санкції.
Фото: depositphotos

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Причина віднесення

Компанія працює в рф і сплачує значні податки до держбюджету агресора. Сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів.

Йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньо-російських, так і міжнародних.

Небезпечні сервіси

  • «Яндекс-поиск», що працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну кремлю інформацію, до видачі не потрапляє критика влади або правдива інформація про війну проти України.

  • «Яндекс-деньги», що на 75% належить Сбербанку росії, має всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів.

  • «Яндекс-еда» і «Яндекс-такси», що мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.

Одними з найнебезпечніших сервісів є «Яндекс-карты» і «Яндекс-навигатор», якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN.

Через них, серед іншого, росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки та про режимні об'єкти на території України.

Нагадаємо

Співзасновник Яндексу Аркадій Волож ще в червні 2022 року потрапив до санкційних списків ЄС через його фінансову підтримку уряду рф.

У серпні 2023 він вперше від початку повномасштабного вторгнення зробив публічну заяву із засудженням війни проти України, а також прибрав із своєї біографії в інтернеті все, що було пов’язане з його роботою в рф.

Відразу після заяви він подав прохання до Євросоюзу щодо зняття з нього санкцій та щодо відновлення роботи позаросійських яндекс-сервісів (наприклад, Yangoo).

Джерело: Мінфін
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