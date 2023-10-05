Дубай закріплює статус найжвавішого ринку елітної нерухомості у світі

Від початку 2023 року у Дубаї кількість угод з продажу будинків вартістю $10 млн і більше сягнула рекордних 277 на загальну суму $4,91 млрд, що дозволило випередити такі міста, як Нью-Йорк і Гонконг, у званні найактивнішого ринку елітного житла. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що попит на елітне житло в Дубаї залишається стійким. Як наслідок ціни на елітне зростали протягом дев'яти кварталів поспіль.

Сектор нерухомості Дубая переживає бум, оскільки заходи уряду щодо боротьби з пандемією та його ліберальна візова політика приваблюють все більше іноземних покупців.

«Елітний сегмент ринку — зокрема, вілли на березі моря на штучних островах у формі пальм — отримує вигоду від припливу заможних інвесторів, таких як росіяни, які прагнуть захистити свої активи, крипто-мільйонери та багаті індійці, які шукають другу домівку», — повідомляє агентство.

Найпопулярніші райони

Найпопулярнішим районом серед заможних покупців був Палм Джумейра, на який припадає трохи більше частина продажів елітного житла.

Такі райони, як Emirates Hills і Jumeirah Bay Island, також користувалися популярністю, а ціни на житло в цих трьох районах були на 16% вищими, ніж рік тому.

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