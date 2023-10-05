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5 жовтня 2023, 13:52 Читать на русском

Українців менше цікавлять телевізори та холодильники в кредит. Основний товар — смартфони

Під час війни українці менш схильні купувати дороговартісні товари довготривалого користування. Про це розповів заступник директора департаменту цифрового бізнесу банку «Глобус» Олександр Дубихвіст, пише Finclub.

Під час війни українці менш схильні купувати дороговартісні товари довготривалого користування.
Фото:depositphotos

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Популярні товари у кредит

«Стало менше кредитів на товари довгострокового вжитку — на холодильники, телевізори. Зараз основний товар, на який беруться кредити, — це мобільні телефони, — сказав Олександр Дубихвіст. — Середній чек (кредиту. — Ред.) по ринку — десь 15 тис. грн».

Найбільш популярні — продукти із мінімальною переплатою.

«Користується попитом „Оплата частинами“, по якій відсутні проценти банку, оскільки банк отримує компенсацію від торговельних мереж. А для людей це безпроцентна розстрочка. Тому цей продукт користується попитом. На цьому ринку домінують великі гравці — Приватбанк, monobank, А-Банк. З боку наших клієнтів ми теж бачимо попит на цей продукт. Люди не готові брати дорогі кредити, але оплату частинами — готові, і користуватися картками теж готові», — зазначив Олександр Дубихвіст.

Тому банки працюють над поліпшенням своїх кредитних пропозицій. «Ми робимо кредитування за скороченою процедурою, коли людина може отримати кредит протягом декількох хвилин. Цей продукт користувався попитом до війни, і ми зараз його відновлюємо», — заявила членкиня правління Сенс Банку Інна Тютюн.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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