Google представила нові смартфони та смарт-годинник з підтримкою функцій штучного інтелекту

Компанія Google 4 жовтня представила свої нові смартфони Pixel 8 і смарт-годинник, які глибше інтегрують технологію штучного інтелекту у споживчі гаджети компанії. Про це повідомляє Reuters.

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Продажі флагманського смартфона Pixel від Google незначні в порівнянні з продажами iPhone від Apple, але він розроблений, щоб показати, як продукти Android розширюють межі доступних технологій.

Google розширила лінійку Pixel своїм останнім мобільним процесором Tensor G3. Новий спеціальний чіп Google має більше можливостей штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання, що дозволяє користувачам обробляти більше даних на самому пристрої та в хмарі.

Функції ШІ можуть допомогти у фотографуванні, підсумовуванні веб-сторінок і блокуванні спам-дзвінків, заявили керівники на заході Made by Google у Нью-Йорку.

Google також оголосила про плани додати генеративні можливості штучного інтелекту до свого віртуального помічника, що дозволить йому допомагати людям планувати поїздку або перевіряти електронні листи, а потім задавати додаткові запитання.

Pixel 8 та Pixel 8 Pro

У Pixel 8 Pro є додаток Thermometer для вимірювання температури тіла, що має дозвіл Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Новинки отримали доопрацьований дизайн із закругленими кутами та гранями, а версія Pixel 8 Pro тепер має плаский дисплей, на відміну від Pixel 6 Pro та Pixel 7 Pro із закругленими гранями екрана.

Pixel 8 Pro має 6,7-дюймовий LTPO pOLED дисплей з роздільною здатністю QHD+ (2992×1344 пікселів) та змінною частотою оновлення в діапазоні 1−120 Гц. Підтримується HDR та пікова яскравість 2400 ніт.

У Pixel 8 використовується компактніший 6,2-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю FHD+ (2400×1080 пікселів), частотою 60−120 Гц, піковою яскравістю 2000 ніт і підтримкою HDR.

Акумулятори (4485 мАч у Pixel 8 і 4950 мАч у Pixel 8 Pro) можна зарядити на 50% за 30 хвилин завдяки підтримці швидкої дротової зарядки потужністю 30 Вт. Також підтримується швидка бездротова зарядка, сертифікована Qi.

Модель Pixel 8 пропонує 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті. Версія Pixel 8 Pro містить більше ОЗП (12 ГБ) та має додаткові модифікації сховища місткістю 512 ГБ та 1 ТБ.

У смартфоні Pixel 8 на задній панелі є подвійна камера. Вона включає головний 50-мегапіксельний модуль з OIS та об'єктивом f/1.68, а також надширококутний 12-мегапіксельний модуль (f/2.2, кут огляду 125,8 градуса). Параметри модулів трохи покращені порівняно з попередником.

Версія Pixel 8 Pro містить потрійну камеру. Головний модуль також має 50-мегапіксельний сенсор, OIS та об'єктив з діафрагмою f/1.68. Надширококутний модуль отримав 48-мегапіксельний сенсор, автофокус, об'єктив з кутом огляду 125,5 градуса та діафрагмою f/1.95. Телефото модуль пропонує 48-мегапіксельний сенсор, 5-кратне оптичне збільшення, OIS і об'єктив з діафрагмою f/2.8.

Ціна смартфонів

Початкова ціна смартфонів становить $699 за Pixel 8 і $999 за Pixel Pro 8, що на $100 більше, ніж моделі попереднього покоління. Вони будуть доступні з 12 жовтня.

Google Watch 2

Компанія випустила Google Watch 2, оновлення першого розумного годинника, випущеного в жовтні 2022 року, за ціною від $349. Ціна включатиме також 6 місяців використання застосунку FitBit Premium.

Новий смарт-годинник отримав розширені функції відстеження здоров’я на основі ШІ.

Одна з головних характеристик Google Watch 2 — час роботи на одному заряді акумулятора. Google для Pixel Watch 2 заявила 24 години. А на 12 годин роботи можна зарядитися за 30 хвилин.

Круглий 1,2-дюймовий OLED-дисплей Google Watch 2 має роздільну здатність 384×384 пікселів — це менше, ніж 450×450 в оригінальному Pixel Watch, але це має допомогти економити енергію.

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