Приватбанк відкрив українському бізнесу можливість проведення безкоштовно валютно-обмінних операцій протягом 3 місяців за допомогою Інноваційного сервісу Торгова платформа. Про це повідомив член правління Приватбанку з питань МСБ Євген Заіграєв.
Приватбанк запустив для бізнесу безкоштовний тест-драйв валютної Торгової платформи
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Що дозволяє платформа
Торгова платформа дозволяє клієнтам:
- стежити за курсами валют у режимі онлайн та здійснювати валютнообмінні операції за ринковим курсом;
- вдвічі збільшити час для здійснення обміну: з 9:30 до 16:00;
- створювати заявки в режимі 24/7;
- миттєво отримувати кошти на рахунок від купівлі/продажу валюти;
- автоматично отримувати кращий курс та меншу комісію при збільшенні обсягів валютно-обмінних операцій.
Хто може скористатися
Скористатися пропозицією банку з 0% комісією за валютно-обмінні операції протягом 3 місяців із дати проведення першої операції на Торговій платформі можуть юридичні особи, середньомісячний обсяг валютно-обмінних операцій яких перевищує $10 тис. (або еквівалент в перерахунку в долар США) та які на дату старту акції не мають валютних рахунків в Приватбанку (або по валютним рахункам, відкритим в Приватбанку, не було жодної операції до 1 жовтня 2023 року).
Як взяти участь
Для участі в тест-драйві Торгової платформи варто зареєструватися насайті банку, дочекатися дзвінка співробітника банку та з його допомогою підключитися до сервісу.
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