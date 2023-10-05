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5 жовтня 2023, 13:10 Читать на русском

Приватбанк запустив для бізнесу безкоштовний тест-драйв валютної Торгової платформи

Приватбанк відкрив українському бізнесу можливість проведення безкоштовно валютно-обмінних операцій протягом 3 місяців за допомогою Інноваційного сервісу Торгова платформа. Про це повідомив член правління Приватбанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

Приватбанк відкрив українському бізнесу можливість проведення безкоштовно валютно-обмінних операцій протягом 3 місяців за допомогою Інноваційного сервісу Торгова платформа.
Фото: korrespondent.net

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Що дозволяє платформа

Торгова платформа дозволяє клієнтам:

  • стежити за курсами валют у режимі онлайн та здійснювати валютнообмінні операції за ринковим курсом;
  • вдвічі збільшити час для здійснення обміну: з 9:30 до 16:00;
  • створювати заявки в режимі 24/7;
  • миттєво отримувати кошти на рахунок від купівлі/продажу валюти;
  • автоматично отримувати кращий курс та меншу комісію при збільшенні обсягів валютно-обмінних операцій.

Хто може скористатися

Скористатися пропозицією банку з 0% комісією за валютно-обмінні операції протягом 3 місяців із дати проведення першої операції на Торговій платформі можуть юридичні особи, середньомісячний обсяг валютно-обмінних операцій яких перевищує $10 тис. (або еквівалент в перерахунку в долар США) та які на дату старту акції не мають валютних рахунків в Приватбанку (або по валютним рахункам, відкритим в Приватбанку, не було жодної операції до 1 жовтня 2023 року).

Як взяти участь

Для участі в тест-драйві Торгової платформи варто зареєструватися насайті банку, дочекатися дзвінка співробітника банку та з його допомогою підключитися до сервісу.

Джерело: Мінфін
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