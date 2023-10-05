BIS розробив глобальну систему моніторингу криптовалют: що нового на ринку

Влада Узбекистану прийняла порядок реєстрації майнінг-компаній

Національне агентство перспективних проектів Узбекистану оприлюднило положення про порядок видачі дозволів на діяльність із видобутку криптовалюту.

Згідно з документом, майнінг має здійснюватись виключно юридичною особою.

Регулятор видає ліцензію на п'ять років. Для її отримання від компаній потрібно:

використання електроенергії, виробленої сонячною фотоелектричною станцією, крім випадків, встановлених законодавством;

наявність окремого приміщення для встановлення обладнання;

дотримання вимог у сфері обігу криптоактивів;

здійснення майнінгу виключно за адресою, вказаною під час реєстрації;

забезпечення технічної справності системи електропостачання;

наявність приладу обліку споживання енергії;

своєчасна та повна сплата податків та рахунків.

Постанова також забороняє:

здійснення прихованого майнінгу;

видобуток анонімних криптовалют;

діяльність без ліцензії;

передачу дозволу іншій юрособі.

Отримані схвалення фірми зобов'язані надавати інформацію про проведені операції на запит уповноваженого органу в електронній формі.

Реалізувати здобуті активи компанії можуть лише на ліцензованих в Узбекистані криптобіржах.

Загалом Агентство виділило 16 етапів для юридичних осіб та уповноважених органів у процесі видачі дозволів — від підготовки відповідних документів до схвалення заявки регулятором.

BIS розробив глобальну систему моніторингу криптовалют

Банк міжнародних розрахунків (BIS) надав доказ концепції системи динамічного відображення обігу цифрових активів.

У 2018 році роботу над проектом Atlas ініціювали фахівці із ЦБ Нідерландів.

Платформа покликана допомогти владі отримати чітке уявлення про те, як, коли і де використовуються криптовалюти.

Інструментарій включає низку дашбордів. Наприклад, кількість конвертованих у фіат біткоїнів у певний час у певних частинах світу.

Atlas акумулює дані як з публічних блокчейнів, так і з офчейн-джерел на кшталт бірж та окремих учасників.

У Reuters вказали на актуальність розробки через зростання занепокоєння серед регуляторів щодо «небезпеки» криптовалют через їх децентралізований характер у світлі колапсів FTX і Terra.

Інформація платформи дає приблизну картину активності, оскільки не повністю охоплює гаманці, що створюються.

Подібна макростатистика корисна для центробанків у контексті економічного аналізу та статистики платіжного балансу, зазначили фахівці.

У деяких країнах криптотранзакції можуть становити значну частину транскордонних переказів. Найчастіше вони важко піддаються кількісній оцінці через існуючі прогалини даних.

SEC отримала відмову у подачі апеляції у справі Ripple

Окружна суддя Аналіса Торрес відмовила Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у задоволенні проміжної апеляції у розгляді проти компанії Ripple про часткове невизнання XRP цінним папером.

Суд вважав, що регулятор не надав достатньо доказів, а сама апеляція не зможе «суттєво просунути остаточне припинення справи».

Наступне засідання призначене на 23 квітня 2024 року. Очікується, що сторони представлять досудові документи до кінця поточного року, наголосила Торрес.

«Перед завершальною нарадою адвокати обох сторін і самі сторони повинні зустрітися особисто протягом як мінімум однієї години, щоб обговорити врегулювання питання», — заявила суддя.