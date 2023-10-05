Ринки Америки та Азії зростають, а ExxonMobil очікує збільшення прибутку: що потрібно знати вранці

Американські індекси зросли у середу

S&P 500 додав 0,8%, високотехнологічний Nasdaq — 1,4%, а індекс Dow Jones — 0,4%.

Поліпшення ринкових настроїв сприяли нові економічні дані, які вказують на ознаки охолодження американського ринку праці та економіки в результаті проведення жорсткої політики Федеральною резервною системою США.

За даними ADP, у вересні кількість робочих місць у приватному секторі країни збільшилася на 89 тисяч, що значно нижче за очікування аналітиків у 150 тисяч місць.

Тим часом дані S&P Global по сектору послуг показали стагнацію ділової активності в США за підсумками вересня. Це сталося на тлі слабкого попиту в країні.

Ринки Азії зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 1,1%, японський Nikkei додав 1,5%, південнокорейський Kospi, сінгапурський STI та гонконгський Hang Seng збільшилися на 0,8%.

Все через слабкі дані щодо американського ринку праці та зниження прибутковості держоблігацій США на цьому тлі.

ExxonMobil очікує збільшення прибутку на тлі зростання нафтових цін

Найбільша американська нафтова компанія очікує на додаткове зростання прибутку на $2,1 млрд за підсумками останнього кварталу за рахунок зростання цін на нафту і збільшення доходів від нафтопереробки.

За оцінками аналітиків, прибуток ExxonMobil у третьому кварталі поточного року збільшиться в порівнянні з попереднім кварталом.

Раніше ExxonMobil фіксувала послідовний спад прибутку протягом трьох кварталів поспіль, що є найтривалішим періодом падіння з часів обвалу нафтових цін у 2014—2016 роках.

Незважаючи на очікуване зростання квартального прибутку, за підсумками розширеної торгової сесії у середу акції компанії впали приблизно на 0,8%.