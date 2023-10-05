Минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 280 470 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 4 жовтня: 580 російських окупантів, 8 БПЛА та 12 танків
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Втрати ворога
- особового складу — близько 280470 (+580) осіб,
- танків — 4757 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 9052 (+26) од,
- артилерійських систем — 6643 (+31) од,
- РСЗВ — 804 (+2) од,
- засоби ППО — 540 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5121 (+8),
- крилаті ракети — 1530 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8980 (+18) од,
- спеціальна техніка — 948 (+2).
Джерело: Мінфін
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