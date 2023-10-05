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5 жовтня 2023, 9:53 Читать на русском

Volvo та British American Tobacco: у вересні рф покинули ще 11 міжнародних компаній — KSE

У вересні KSE Institute ідентифікував 11 нових виходів іноземних компаній з російського ринку. Таким чином, загальна кількість бізнесів, які покинули рф сягнула 284, ще майже 2000 продовжують працювати або вичікувати. Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute.

У вересні KSE Institute ідентифікував 11 нових виходів іноземних компаній з російського ринку.
Фото: depositphotos

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Які компанії пішли із рф

За даними KSE Institute, у вересні 2023 року повністю завершили вихід із росії 11 міжнародних компаній, серед яких: Bilfinger (імовірно внутрішня угода, оскільки новим власником стала іноземна приватна особа), British American Tobacco, Fletcher Hotels,IHI Corporation, Ingram Micro, Magna International, Mondi Group, National Investment Company, Ponsse PLC, PPG, Volvo Cars.

Ще три вийшли частково, продавши частину своїх місцевих активів: Philips, Softline International, Knorr-Bremse.

Крім того, багато компаній стоять буквально на межі виходу, хоча поки не завершили цей процес остаточно, зокрема відомий виробник продуктів харчування Danone, холдингова компанія Ingka, що володіє мережею магазинів меблів і товарів для дому IKEA, південнокорейський виробник автомобілів Hyundai та інші.

Загалом станом на 1 жовтня 2023 року 284 (8,1% від загального числа записів в базі KSE або 21,2% від компаній, які отримували дохід в росії в 2022 році) міжнародні компанії повністю припинили діяльність у росії.

Також 1225 (35,1% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Хто залишився

Проте 1448 (41,5% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін.

Ще 535 (15,3% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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